Sono in corso da venerdì le ricerche di Eleonora Gizzi, 34enne vastese di cui da molte ore non si hanno notizie. Capelli corti lisci, statura media, al momento in cui è uscita di casa ieri mattina indossava giubbotto, pantaloni neri e una sciarpa verde. E' stata vista nel quartiere di San Michele, a piedi, in direzione San Salvo, venerdì alle 12.00, poi di lei si sono perse le tracce.

Non ha cellulare né documenti. Chiunque l'abbia incontrata è pregato di avvisare urgentemente Polizia o Carabinieri. Sicuramente è disorientata. Forze dell'ordine e volontari del Gruppo di Protezione Civile sono impegnati nelle ricerche.

Nella giornata odierna sono arrivate alcune segnalazioni che i ricercatori stanno valutando per proseguire nella loro attività.