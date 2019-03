E’ partita la macchina organizzativa della prima edizione della “Festa dello Sport - Per educare e integrare” in programma dal 12 al 14 settembre 2014 a San Salvo.

Convocata dagli assessori allo Sport Angiolino Chiacchia e alle Politiche sociali Maria Travaglini si è tenuta una prima riunione per acquisire le adesioni e i programmi delle diverse associazioni sportive presenti sul territorio comunale. Il Comitato organizzatore ha raccolto molti suggerimenti che saranno tenuti in considerazione per la perfetta riuscita di un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale.

«Sarà un momento di forte inclusione attraverso lo sport e che coinvolgerà la città con eventi di tutte le discipline sportive con atleti e le loro famiglie che saranno i grandi protagonisti in un contesto di reale integrazione» ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

Scadranno invece il prossimo 10 aprile le domande di adesione alla prima “Festa dello Sport” che dovranno essere presentate al Comitato organizzatore presso l’Assessorato allo Sport del Comune di San Salvo (apagano@comune.sansalvo.ch.it).