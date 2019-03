Ieri una parte di Cupello si è fermata per permettere le operazioni di rimozione della bomba della seconda guerra mondiale ritrovata in un terreno in via De Gasperi. Le operazioni hanno coinvolto decine di uomini affinchè tutto si svolgesse nella massima sicurezza. Sono stati gli artificieri dell'11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia ad estrarre la spoletta dall'ordigno, che è stato poi fatto brillare in una cava. Le operazioni non sono state semplici. La preparazione degli artificieri è massima ma, trattandosi di un ordigno ancora perfettamente in grado di esplodere, non bisogna lasciare nulla al caso affinchè vada tutto a buon fine. Nel video il racconto della giornata.

