"Legge di stabilità 2014 - i Bilanci degli Enti Locali e delle Società Partecipate". Sabato 29 Marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso la Sala Pinacoteca del Palazzo D'Avalos di Vasto in piazza Lucio Valerio Pudente Giornata di Studio promossa dal Comune di Vasto in collaborazione con Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani e Ifel - Fondazione ANCI.



Prenderanno parte alla Giornata di Studio in qualità di relatori il Sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, il direttore scientifico Ifel, Silvia Scozzese, il responsabile Ufficio Entrate Ifel, Andrea Ferri, il sottosegretario del Ministero Economia e Finanza, Giovanni Legnini.



I cittadini, gli amministratori e tutti gli interessati sono invitati a partecipare.