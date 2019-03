Il MeetUp Histonium 5 Stelle di Vasto accetta l'invito del sindaco Lapenna ad affrontare l'argomento piste ciclabili a Vasto nel corso di un incontro pubblico.

"Prendiamo atto della fine del letargo politico del Sindaco Lapenna. Molteplici le questioni portate all’attenzione del nostro Sindaco da quando alcuni cittadini si sono incontrati per discutere e proporre soluzioni alle problematiche della città. Dal Sindaco non abbiamo mai ricevuto attenzione o risposte." Inizia così il comunicato dei 5 Stelle.

"Ci dispiace apprendere dalla stampa che lui, di fronte alla nostra riflessione, alle perplessità e ai suggerimenti sulle criticità ambientali comprese quelle sull’ipotizzato tracciato all’interno della Riserva di Punta Aderci, anziché avviare una discussione democratica, lancia sfide. Eppure nel video di presentazione su YouTube esorta i cittadini ad essere partecipi di un dialogo con l’Amministrazione. Noi, come cittadini, abbiamo prevenuto questo suo desiderio. Forse ci sono domande e domande. Caro sindaco, il MeetUp Histonium raccoglie “la sfida” invitando tutti i cittadini a partecipare, ma siamo delusi dal modo esclusivo di gestire la cosa pubblica da parte sua e della sua giunta.

Abbiamo negli ultimi mesi sollecitato questa Amministrazione sulla necessità di dare seguito alla decisione unanime del Consiglio Comunale, del 14 gennaio 2013, di dotare la nostra città di un regolamento referendario in grado di dare voce ai cittadini Vastesi sulle questioni che li riguardano. Inoltre, abbiamo ricordato l’impegno preso sulla individuazione di siti per il posizionamento di antenne SRB per la telefonia mobile. Silenzio. Magari sarà questa l’occasione per avere risposte.

La sfida lanciata dal MeetUp Histonium al sindaco è invece quella di trovare, nel nostro comunicato del 26 u.s. , accenni che lascino intendere la nostra contrarietà alla pista ciclabile. Onde evitare futuri fraintendimenti ed equivoci, ci permettiamo di far notare che non risponde affatto a verità quanto affermato dal Sindaco nel lanciare la sua sfida. Sindaco, (si) rilegga il nostro comunicato, ci usi almeno questa premura.

Ci piacerebbe, per assurdo, che lanciasse sfide di renziana imitazione, che facessero intravedere almeno una sbiadita immagine del futuro della nostra città. Evidentemente l’eco di Firenze è troppo lontana, qui è Far Wast. Comunque, che incontro (o sfida, se preferisce) sia. Sarà nostra premura comunicarle al più presto data, ora e modalità dello stesso".