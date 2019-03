Sono 4 le giornate che mancano al termine del campionato di Eccellenza abruzzese. Il San Nicolò, dopo lo stop di domenica scorsa all'Aragona contro il Vasto Marina, potrà festeggiare in casa la promozione in Serie D, nel testacoda contro il Civitella Roveto ultimo.

La Vastese quinta in graduatoria, ormai senza più troppo pretese, sarà impegnata in trasferta contro il River Casale quintultimo a caccia di punti salvezza. I biancorossi dovrebbero essere al completo.

Sfida salvezza all'Aragona dove il Vasto Marina ospita il Francavilla degli ex Cianci e Vecchiotti, l'allenatore che al termine del campionato 2010/11 portò i vastesi in Eccellenza. I padroni di casa non avranno in panchina mister Precali, squalificato fino al 2 aprile, rientra Giuliano dalle due giornate di stop. Gli ospiti saranno privi di Vitale e del bomber Lalli, autore di 16 gol.

Virtus Cupello-San Salvoè per i rossoblu dell'ex Antonaci una sfida di vitale importanza. Solo una vittoria può dare ancora qualche speranza ai padroni di casa terzultimi, che non vincono da 11 giornate, di mantenere la categoria evitando i play-out. I biancazzurri non sono ancora matematicamente salvi, anche se è ormai fatta, per questo giocheranno per vincere. Non ci sarà Lapiccirella per lui campionato finito, la commissione disciplinare gli ha inflitto 3 mesi di squalifica per fatti relativi alla scorsa stagione. Rientrano dalla squalifica Felice e Vinciguerra. Vari gli ex della gara: Antonaci, Alberico, Muratore, Rossi, Pantalone, Di Santo e Di Pasquale nel Cupello. Mainardi e Ramundo nel San Salvo.

Le altre vastesi. Tutte le altre categoria, tranne l'Eccellenza, scenderanno in campo da questa giornata alle ore 16.00. In Promozione il Real Tigre, dopo una settimana difficile, scende in campo a Moscufo per tornare a vincere e cercare di conquistare la salvezza diretta senza dover passare per i play-out. In Prima Categoria lo United Cupello capolista va a Castelfrentano contro l'ultima, Fara San Martino ospita il Monteodorisio, Scerni attende il Palombaro, lo Sporting San Salvo il Real Montazzoli e il Casalbordino il Real San Giacomo.

In Seconda Categoria l'Incoronata, in piena corsa per i play-off, a 5 punti dal primo posto, gioca a Carunchio contro il Mario Turdò quintultimo. In Terza big match prima contro seconda: Odorisiana-Virtus Rocca San Giovanni, il Real Porta Palazzo quarta forza del campionato, affronta in casa l'altra squadra di Carunchio, terza, che nel girone di ritorno ha vinto tutte le partite, pareggiandone solo una. E' una gara aritmeticamente decisiva per entrambe. Lo Sporting Vasto sarà impegnato a Casalbordino contro la Casalese quinta.

Il programma della 31esima giornata di Eccellenza (14° di ritorno), domenica 30 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Avezzano, Capistrello-Pineto, Miglianico-Altinrocca, Montorio-Torrese, River Casale-Vastese, Rosetana-Alba Adriatica, San Nicolò-Civitella Roveto, Vasto Marina-Francavilla, Virtus Cupello-San Salvo

La classifica. San Nicolò 79, Avezzano 67, Torrese 59, Capistrello 53, Vastese 43, Miglianico 43, Pineto 42, Alba Adriatica 41, San Salvo 39, Francavilla 35, Vasto Marina 32, Montorio 32, Rosetana 32, River Casale 31, Acqua&Sapone 29, Virtus Cupello 27, Altinrocca 23, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 6 aprile, ore 15.00. Alba Adriatica-Capistrello, Altinrocca-Rosetana, Avezzano-Miglianico, Civitella Roveto-Acqua&Sapone, Francavilla-San Nicolò, Pineto-Montorio, San Salvo-Vasto Marina, Torrese-River Casale, Vastese-Virtus Cupello