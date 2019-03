Aveva perso l'orientamento in città e aveva camminato per alcune ore fino a quando non è stato trovato in via Incoronata. Protagonista dell'episodio è G.P., 87 anni, residente a Lentella. L'uomo era sceso a Vasto con la figlia dottoressa, che doveva lavorare alcune ore in un centro medico di via Platone. Mentre lei era al lavoro l'87enne si era recato a fare la spesa in un vicino supermercato, come successo già in altre occasioni, e poi era tornato indietro, lasciando i sacchetti in macchina. Poi, però, l'intenzione di continuare la sua passeggiata lo aveva portato lontano dal punto dove avrebbe dovuto attendere che la figlia terminasse il lavoro per tornare in paese.

Quando la dottoressa è uscita dallo studio e non ha trovato il padre ha dato immediatamente l'allarme alla famiglia e alle forze dell'ordine. Nel tardo pomeriggio sono scattate le ricerche, che hanno visto coinvolte forze dell'ordine e gruppo comunale di protezione civile, oltre ad un gran numero di parenti ed amici della famiglia lentellese. Ed è stato proprio un amico di uno dei nipoti a notare l'anziano che camminava lungo via Incoronata. L'anziano era agitato perchè non era riuscito a trovare più la strada per tornare indietro e ha detto di essere alla ricerca di un telefono per chiamare la figlia, visto con aveva un cellulare con sè. Assistito dai volontari soccorritori è potuto poi tornare nel punto in cui si era perso (e in cui era rimasta anche l'auto visto che aveva portato via le chiavi) ed essere abbracciato dai parenti che hanno tirato un sospiro di sollievo dopo ore di angoscia.