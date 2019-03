E' passato più di un anno da quel brutto pomeriggio del 9 marzo, quando Sebastiano Maranca, tifosissimo della Vastese, fu vittima di un brutto incidente stradale di ritorno da una trasferta a Pescara, dove si era recato per seguire la squadra del cuore.

Nei giorni in cui il ragazzo era in coma all'ospedale, l'ex Carlo Gaeta fece una promessa, al suo risveglio gli avrebbe regalato la maglia della Vastese indossata nella stagione 1987/88, un pezzo da collezione che fa invidia a tanti. Circa un mese dopo la consegna all'Aragona, prima della sfida interna dei biancorossi contro la Virtus Ortona.

"Per me è un ricordo bellissimo - aveva detto Gaeta -, ne sono innamorato, ma per Seba, per la curva, me ne privo, sapendo anche quanto lui sia innamorato della Vastese. Voglio festeggiare il suo ritorno, rappresenta un bentornato a casa e un grande augurio per tutti, voglio donarla a lui, ma anche a tutti voi, sperando che la Vastese possa tornare presto nei campionati professionistici".

Oggi Sebastiano, a quasi un anno dalla consegna, ci ha tenuto di nuovo a ringraziare pubblicamente il centrocampista biancorosso per il bellissimo gesto: "Il tuo regalo - ha scritto su Facebook - come tutte le cose sulla gloriosa Vastese, appese nel mio studio. Grazie di cuore Carlo Gaeta. Per me la Vastese è come la Nazionale".

Nell'immagine pubblicata sulla propria bacheca si può vedere la maglia appesa sotto il poster dei Campioni del Mondo.