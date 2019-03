Nonostante i forfait dell'ultima ora e gli infortuni durante la gara la Podistica San Salvo si è distinta nella più importante maratona italiana. Sono infatti stati in 58 gli atleti sansalvesi che hanno tagliato il traguardo bissando con ogni probabilità il successo dello scorso anno quando fu la prima squadra non romana nella speciale classifica per gruppi.

Di certo c'è che il primo abruzzese all'arrivo è bianco azzurro: con il tempo di 2h e 46' Massimo Miri è stato il migliore del gruppo (2^ di categoria e 56^ assoluto) superando di una decina di minuti Vincenzo Del Villano ed un incredibile Tommaso Gabriele.

In campo femminile si sono distinte nell'ordine la veterana Maria Brindisi (1^ di categoria) che ha preceduta la giovanissima esordiente Julia Mariani e Alessandra Liberati.

Grande la soddisfazione del Presidente Michele Colamarino che, nonostante la pioggia che ha innervosito non poco i partecipanti, ha accolto all'arrivo gli atleti sansalvesi complimentandosi in particolare con gli esordienti in questa disciplina: Sarchione Nicola, Ciafardini Luciano, Nubia Stella,Castorio Antonella, Sanese Antonella, Di Luca Maria, Fabrizio Daniele, Torricella Carmine, Monaco Marco, Cimini Marco, Fitti Annalisa, Altieri Alessio, Dell'Arciprete Lino,Caruso Giuseppe, Sacchetti Valeriano e Candeloro Gabriello.

Prossimo appuntamento per il sodalizio sansalvese tra 15 giorni nella Maratona di Parigi.