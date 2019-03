È la prima mattina di primavera e sembra davvero una giornata speciale per i bambini della Scuola dell’infanzia dell’Incoronata e Smerilli. Un vociare allegro ed entusiasta accompagna il risveglio della natura, mentre i bambini sono pronti a vivere una prima importante avventura: ricevere un premio per un lavoro svolto.

Le maestre che hanno curato la partecipazione al concorso, riferiscono che è stato bello lavorare insieme e insegnare ai bambini che anche quando ci sono delle difficoltà, l’unica strada da percorrere è quella dell’amore, accompagnati in questo percorso da tutte le persone che ci vogliono bene.

Lo spirito di condivisione, di solidarietà e di apertura agli altri costituisce uno dei fondamentali obiettivi formativi nell’educazione dei nostri bambini. Il Dirigente scolastico sottolinea inoltre che "Il concorso L’amore è la strada per la vita ha rappresentato un’occasione particolare per affrontare un tema che sta particolarmente a cuore al team dei docenti della scuola dell’infanzia della Nuova Direzione Didattica".

I bimbi hanno lavorato con entusiasmo e vera partecipazione, e sembra proprio che abbiano compreso appieno lo scopo del concorso. Sono riusciti a rappresentare con un disegno la speranza per un futuro migliore in cui si combatte insieme per superare le difficoltà: il sole è al centro e ognuno di loro ha realizzato un raggio di quel sole, ognuno di loro ha contribuito a scacciare la notte per far giungere la luce e il calore del sole.

Al Palatricalle di Chieti è stata una giornata davvero speciale, per i bimbi, per gli insegnanti, per il dirigente della Nuova Direzione Didattica prof.ssa Nicoletta Del Re, ed anche per i genitori che hanno voluto condividere con la loro presenza la gioia e la soddisfazione dei bimbi per il premio ricevuto.

Un grazie particolare ai bimbi della scuola dell’Infanzia per i sorrisi che hanno saputo donare a tutti gli sguardi che hanno incrociato.

Le insegnanti