Terzo giorno di gare ai Criteria Giovanili di Riccione e terzo giorno di successi per Nicolangelo Di Fabio. Dopo le cinque medaglie conquistate nei giorni scorsi, tre ori, un argento e un bronzo, il nuotatore cupellese ha vinto anche la gara dei 100 stile libero nuotando in 49.31. Appena un'ora dopo è sceso in vasca con la staffetta 4x100 misti insieme a Luca Facchetti, Andrea Alberini e Alessandro Bori. I ragazi del Team Nuoto Sport Management hanno ottenuto la medaglia d'argento, alle spalle del Team Veneto, con il tempo di 3'42.41 (frazione di Di Fabio 56.18). Per il campioncino cupellese è l'ennesima conferma dell'ottimo lavoro svolto in preparazione con il tecnico Domenico D'Adamo. Ora, come spiegato anche da coach D'Adamo nei giorni scorsi, nel mirino ci sono gli assoluti primaverili, che vedranno, sempre a Riccione, Di Fabio gareggiare contro tutti i più forti atleti italiani. Sarà l'occasione per confermarsi come uno dei giovani nuotatori più in forma del momento e per fare i tempi per qualificarsi agli Europei juniores, che si terranno a Helsinki a luglio, in una stagione che presenta nel calendario anche i Giochi Olimpici di Nanchino e gli Europei in vasca lunga di Berlino.

E poi c'è da continuare a lavorare in ottica azzurra, visto che Di Fabio è inserito nel programma Destinazione Rio, con appuntamenti costanti presso il centro federale di Ostia per migliorare le sue prestazioni in vasca e continuare ad inseguire il sogno olimpico. Tutto questo sempre tenendo ben fisso lo sguardo sugli impegni scolastici (frequenta con profitto il Liceo Scientifico). Al Mattioli i suoi compagni lo stanno aspettando per poterlo festeggiare viste le ennesime medaglie conquistate, prima di vederlo ripartire nuovamente alla volta di Riccione a caccia di altri successi.

Il medagliere di Nicolangelo Di Fabio ai Criteria Giovanili 2014 (cat Juniores)

50 stile libero - bronzo

100 stile libero - oro

200 stile libero - oro

400 stile libero - oro

4x100 stile libero - oro

4x200 stile libero - argento

4x100 misti - argento