Sarà un po' più pesante la valigia di Nicolangelo Di Fabio quando dovrà tornare da Riccione a Vasto. Ai Criteria Giovanili 2014 il nuotatore cupellese, portacolori del Team Nuoto Sport Management, ha conquistato già cinque medaglie, ben tre d'oro. Dopo quelle conquistate nella prima giornata di gare maschili (un oro, un argento e un bronzo), Di Fabio ha centrato due primi posti che arricchiscono il suo palmares. L'atleta classe '96, che si allena presso il Centro Natatorio di Vasto sotto la guida del professor Domenico D'Adamo, ha conquistato la vittoria nella staffetta 4x100 stile libero (insieme ad Alessandro Bori, Michele Abagnale e Francesco Lanfranchi), nuotando la sua frazione in 49”50.

Affermazione personale nei 200 stile libero, la sua gara di punta, con le 8 vasche percorso in 1’46”43. "Due performance - commentano soddisfatti dal Team Nuoto SG- che confermano ancora una volta le potenzialità del giovane cupellese, ormai uno dei migliori talenti e punti di forza della nostra società". In giornata è sceso in vasca anche Graziano Minicozzi, atleta che da quest'anno si è trasferito a Vasto per migliorare le sue prestazioni, autore di un ottimo sesto posto nei 400 misti chiusi in 04’26”81 (migliorato di circa tre secondi il proprio crono di qualificazione) e di un 16° nei 100 farfalla (56”60).

Soddisfatto Domenico D'Adamo, che sta curando passo dopo passo la crescita di Nicolangelo Di Fabio. "Anche oggi ha confermato il suo ottimo stato di forma, nuotando molto bene sia i 200 stile libero sia la propria frazione durante la staffetta, dimostrando ancora una volta tutto il suo valore. È una vittoria che dà morale anche in vista degli Assoluti primaverili, che rappresentano il nostro principale obiettivo".

Nell'ultima giornata di gare allo Stadio del nuoto di Riccione Di Fabio andrà ancora a caccia di medaglie, nei 100 stile libero e nei 200 dorso, mentre Graziano Minicozzi sarà impegnato nei 50 farfalla.