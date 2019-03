Continuano gli appuntamenti nel territorio con i parlamentari del Movimento 5 Stelle. "Fuori dai media", dopo aver richiamato tante persone nell'evento di Vasto, arriverà anche a Gissi, Celenza sul Trigno e San Salvo, oltre che in altri comuni della provincia di Chieti. Saranno presenti i parlamentari Nicola Morra, Vito Crimi, Michela Antonia Montevecchi, Gianluca Castaldi, Gianluca Vacca, Daniele Del Grosso ed Enza Blundo. Sarà questa l'occasione anche per incontrare Sara Marcozzi, candidata alla carica di presidente della regione Abruzzo per il Movimento 5 Stelle.

Sabato 29 marzo

- 10.30 Miglianico - Via Roma 117 locale ex Boomerang

- 15.30 Gissi - Piazza Alcide De Gasperi

- 18.30 San Salvo - Sala della Cultura-Porta della Terra



Domenica 30 marzo

- 10.30 Paglieta - Sala Polivalente via Pertini

- 15.30 Ortona - Sala Eden

- 18.30 Lanciano - Piazza Plebiscito