Sul campo dell'Acqua&Sapone il Vasto Marina perde la seconda partita in campionato. Sconfitto anche il San Salvo a Cepagatti contro la Torre Alex, stessa sorte per la Virtus Cupello a Sambuceto, l'unica vittoria delle quattro sorelle, che restano nelle prime quattro posizioni della classifica, è della Vastese che in casa supera Il Delfino Flacco Porto. Mancano due giornate al termine del girone B del campionato Juniores d'Elite.





Acqua&Sapone-Vasto Marina 3-1. Naccarella ha la meglio su un Vasto Marina che continua a fare turnover in vista della finale regionale contro la Torrese e degli impegni della prima squadra in lotta per la salvezza.

La vittoria di domenica nella partita contro l'imbattuta capolista San Nicolò, in cui sono stati schierati 7 fuoriquota dall'inizio, ha fatto il resto. Per i vastesi a segno Carulli. Lunedì prossimo in casa, per la penultima giornata, si va a San Salvo contro la seconda in classifica.



Torre Alex Cepagatti-San Salvo 2-1. Un rimaneggiato San Salvo perde in casa della penultima in classifica ma resta al secondo posto sempre con un punto in più della Virtus Cupello sconfitta a Sambuceto.

Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo, i biancazzurri pareggiano con Lamberti, ma nella ripresa la Torre Alex si riporta in avanti e riesce a mantenere il risultato fino alla conclusione. Nel prossimo turno per i ragazzi di mister Di Nardo sfida in casa contro il Vasto Marina.

Folgore Sambuceto-Virtus Cupello 4-0. Una vittoria che permette ai padroni di casa di essere praticamente salvi. I rossoblu, arrivati in trasferta con gli uomini contati, hanno giocato con i ragazzi solitamente meno impegnati.

La società ha deciso di far riposare tutti gli altri per dare la priorità agli impegni della prima squadra che tenterà di conquistare la salvezza. Nel prossimo turno al comunale di Cupello arriva l'Acqua&Sapone e la squadra di Di Martino vorrà assolutamente rifarsi.

Vastese-Il Delfino Flacco Porto 2-0. I biancorossi con questa vittoria si avvicinano al terzo posto, distante 4 punti. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, nella ripresa vanno a segno Piccinini e Forte.

Per la squadra di Stivaletta un finale di stagione in crescendo. Nel prossimo turno è in programma un'altra sfida interna contro la Folgore Sambuceto.

I risultati della 24esima giornata (11° di ritorno). Acqua&Sapone-Vasto Marina 3-1, Folgore Sambuceto-Virtus Cupello 4-0, Francavilla-San Vito 83 7-2, Miglianico-Valle Del Foro 1-0, River Casale-Castiglione Val Fino 4-4, Torre Alex Cepagatti-San Salvo 2-1, Vastese-Il Delfino Flacco Porto 2-0

La classifica. Vasto Marina 60, San Salvo 46, Virtus Cupello 45, Vastese 41, River Casale* 37, Castiglione Val Fino 33, Miglianico 33, Folgore Sambuceto 32, Acqua&Sapone 31, Francavilla 30, Il Delfino Flacco Porto* 29, Torre Alex Cepagatti 24, Valle Del Foro 23, San Vito 8 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, lunedì 31 marzo, ore 15.00. Castiglione Val Fino-Torre Alex Cepagatti, Il Delfino Flacco Porto-Miglianico, San Salvo-Vasto Marina, San Vito 83-River Casale, Valle Del Foro-Francavilla, Vastese-Folgore Sambuceto, Virtus Cupello-Acqua&Sapone