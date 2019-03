Si è svolto il campionato “Under 10 Misto “ nella sua fase Provinciale ed il Circolo Tennis Vasto ha conseguito il primo posto, qualificandosi per la fase regionale che avrà inizio nelle prossime settimane.

La squadra capitanata dal Maestro Danilo Licitra, composta da Davide Santone e Federica Tilli, ha conseguito tale qualificazione vincendo gli incontri con l'A.T. Campobasso con il punteggio di 2 a 1, con il C.T. Colletorto per 3 a 0 ed infine con la Promotennis Vasto con il punteggio di 3 a 0.

Un risultato che premia il grande sforzo profuso dal Circolo Tennis Vasto perchè la realtà giovanile abbia la propria valorizzazione, in termini educativi e sportivi, ed un significativo riferimento per la realtà cittadina.

Ai giovanissimi atleti i complimenti e un grande “in bocca al lupo” per la fase regionale va non solo dal Circolo Tennis di Vasto ma dall'intera cittadinanza di Vasto che in questo momento rappresentano.