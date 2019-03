Allievi regionali, San Salvo-Bacigalupo 0-1. Secondo successo consecutivo per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano di misura sul terreno del San Salvo.

Primo quarto d'ora caratterizzato dall'equilibrio, con le due squadre che si studiano e non creano particolari occasioni. Al 25' però la squadra di mister Maurizio Baiocco passa in vantaggio: grande giocata di Santoro che, dal limite dell'area, stoppa di petto e tira al volo segnando un gol di pregevole fattura.

Nella ripresa gli ospiti falliscono alcune opportunità per il raddoppio e mantengono in partita il San Salvo che in un paio di circostanze prova a essere pericoloso, ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

Il match termina così 1-0 per la Bacigalupo che ottiene una bella vittoria su un campo tradizionalmente difficile: i ragazzi di mister Maurizio Baiocco salgono a quota 20, sicuramente un buon bottino di punti considerando la rosa ristretta.

Dopo lo spareggio perso con la D'Annunzio Marina e le classifiche azzerate, non era facile ripartire con questo ritmo: in queste ultime 10 partite l´obiettivo è quello di migliorare sempre di più e di dare il massimo, con i '97 che stanno per terminare la propria esperienza con la maglia della Bacigalupo e con i '98 che stanno cercando di prepararsi bene in vista della prossima stagione.

Tabellino

San Salvo-Bacigalupo 0-1 (0-1)

Reti: 25´ Santoro (B)

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Ranalli (Carriero), Frangione, Aganippe (Cozzolino), Benvenga, Ciccotosto, Natarelli (Ciccarone), Fiore, Santoro. All. Maurizio Baiocco

Giovanissimi regionali, Virtus Vasto-Bacigalupo 2-1. Sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-1 contro la Virtus Vasto.

La gara si sblocca al 7' quando un tiro cross da calcio piazzato dei padroni di casa si infila in rete; poco prima dell'intervallo Alberico colpisce la traversa su punizione, si va al riposo così sull'1-0.

Nella ripresa la Virtus Vasto raddoppia al 65', prima di subire al 70' il gol della bandiera della Bacigalupo firmato da Irace. Perde quindi la squadra di mister Massimo Baiocco che è comunque al terzo posto in classifica, una posizione prestigiosa che però sarà dura confermare in queste ultime 7 partite (di cui ben 5 in trasferta), mentre la Virtus Vasto nonostante la vittoria rimane penultima, a -6 dai cugini battuti nel derby.

Prova opaca comunque per la Bacigalupo che, dopo il successo per 2-0 dell'andata, è scesa in campo con troppa presunzione e poca concentrazione: bisogna sicuramente migliorare nell'atteggiamento e avere più umiltà, cercando di risollevarsi già dalla trasferta di Pescara contro Il Delfino Flacco.

Tabellino

Virtus Vasto-Bacigalupo 2-1 (1-0)

Reti: 7´ Iarocci C. (VV), 65´ Capezio (VV), 70´ Irace (B)

Bacigalupo: Di Guilmi, Maccione (Piccirilli), Ciancaglini (Notarangelo), Carulli (Di Lorenzo), Sarchione, Napoletano, Canosa (Antonino), Di Virgilio (Irace), Alberico, Liberatore (De Rosa), Galiè (Fosco). All. Massimo Baiocco

Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi regionali. Si è giocata l'11° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di giovedì tra D'Annunzio Marina e Lauretum, la capolista R.C. Angolana sbanca il campo del River Casale e va in fuga (+7 sul secondo posto) sfruttando i passi falsi del Poggio degli Ulivi e della Giovanile Chieti, sconfitte rispettivamente dall'Amiternina e dalla Marsica; da segnalare anche la goleada del Cologna che regola con un netto 8-1 il Celano.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 26, Giovanile Chieti* e Poggio degli Ulivi 19, Amiternina 17, Marsica 14, River Casale 13, Cologna e D'Annunzio Marina* 11, Lauretum** 10, Celano 9 (* una partita in meno, ** due partite in meno)

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Passo falso della Virtus Vasto fermata sull'1-1 dal Manoppello Arabona, ne approfittano la Caldora (2-1 sulla Virtus Cupello), il Francavilla (2-1 sulla Spal Lanciano) e la Bacigalupo (1-0 sul San Salvo); infine, nella lotta per non retrocedere, fondamentale successo dell'Acqua e Sapone che regola con un secco 4-0 il Miglianico.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Virtus Vasto 26, Caldora 23, Francavilla 22, Bacigalupo 20, Spal Lanciano 14, Acqua e Sapone 13, Manoppello Arabona 8, Virtus Cupello 7, Miglianico, San Salvo e Sant'Anna 6

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Tutto invariato in vetta, con le due battistrada Poggio degli Ulivi e R.C. Angolana che come da pronostico battono Olympia Cedas e Penne e rimangono separate da 4 punti; bene la Virtus Vasto (2-1 sulla Bacigalupo) e il Celano (2-1 sui Delfini Biancazzurri), termina in parità invece Pineto-Il Delfino Flacco.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 30, R.C. Angolana 26, Bacigalupo 16, Olympia Cedas e Penne 14, Delfini Biancazzurri 13, Il Delfino Flacco 12, Pineto 11, Virtus Vasto 10, Celano 8

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Pesanti colpi esterni per la Giovanile Chieti e per il Francavilla che espugnano i terreni della D´Annunzio Marina e dei Quattro Colli, non stanno a guardare la Caldora e il Fossacesia che battono la Virtus Cupello e il Lauretum; chiude il quadro dell'11° turno il pareggio a reti inviolate tra San Salvo e Fater Angelini.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora e Giovanile Chieti 24, Francavilla 23, Fossacesia 20, River Casale 18, D'Annunzio Marina 16, Quattro Colli 9, Fater Angelini 8, Lauretum 7, San Salvo 6, Virtus Cupello 0

Loris Napoletano