Giornata dagli esiti opposti per le due formazioni del Vastese impegnate nel campionato di serie C2 di calcio a 5. La Virtus Cupello rimedia un’imbarcata tra le mura amiche contro un lanciatissimo Atletico Lanciano, ancora matematicamente in corsa per la vittoria del campionato. Ma i protagonisti di giornata sono i giocatori del Casalbordino, che vincono a Fossacesia e ricevono la notizia del pareggio interno del Francavilla. I casalesi tornano ad essere primi in classifica ed ora sono padroni del loro destino. Vincendo le prossime due partite saranno promossi in serie C1.

Futsal Fossacesia – Casalbordino 4-8. Altra vittoria agevole per il Casalbordino C5 che, sul campo di Montemarcone, supera per 8 a 4 il Fossacesia, formazione condannata con anticipo ad affrontare i play out salvezza contro il Real Atessa. Ai ragazzi di mister Lanza ci vogliono 10 minuti per sbloccare il risultato. Una bella combinazione tra Ninni e Di Ghionno spiana la strada ai giallorossi che raddoppiano 5 minuti più tardi con Giurastante. Prima dell’intervallo, un autorete di Di Paolo ed ancora una rete di Di Ghionno, fissano il risultato sul 3 a 1. Nella ripresa il Casalbordino gestisce palla abbastanza agevolmente e va in rete prima con D’Alonzo, poi ancora con Giurastante e Di Ghionno che mettono rispettivamente a segno una doppietta ed una tripletta. Mister Sgrignoli gioca la carta del portiere di movimento e, grazie anche ad un calo di tensione da parte del Casalbordino, va a segno per ben tre volte consecutive prima che Di Risio non fissi il risultato sul definitivo 8-4 finale. Compie il suo dovere, quindi, la squadra di patron Santoro, vincendo una gara “favorevole” sulla carta contro un avversario decimato dalle assenze ed in grave crisi di risultati per l’intero girone di ritorno. Ma la notizia più attesa arriva poco più tardi direttamente da Torrevecchia Teatina, dove il Francavilla pareggia per 6-6 contro il Virtus Majna e cede il primo posto ai casalesi ora avanti di un punto a due giornate dal termine. Sabato prossimo a Casalbordino arriverà il Phoenix Ortona fanalino di coda, mentre a Lanciano ci sarà lo scontro diretto tra i padroni di casa ed il Francavilla, un match che si preannuncia infuocato tra due formazioni divise da soli due punti. Il campionato si appresta a vivere due giornate intense e solo l’ultima giornata, quando il Casalbordino andrà a Chieti, il Francavilla riceverà il Tombesi ed il Lanciano farà visita alla Virtus Majna, decreterà il vincitore finale. In questi giorni per Fortunato e compagni allenamenti intensi e scongiuri sono il pane quotidiano per non fallire l’obiettivo.

Virtus Cupello – Atletico Lanciano 10-18. La Virtus Cupello subisce ben 18 gol da un Atletico Lanciano che è tra le squadre più in forma di questo finale di stagione e dice definitivamente addio ai sogni playoff. Per i cupellesi una gara persa malamente, “per deconcentrazione e poco spirito di sacrificio”, come commenta l’allenatore Giampaolo Porfirio. Il primo tempo è già indicativo di come andranno a finire le cose, con i frentani avanti per 8-5. Nel finale l’Atletico Lanciano dilaga fino al 18-10 con cui si chiude la partita. Per la Virtus Cupello i gol sono arrivati da Mileno (5), Scafetta (2), Perazzoli, Romagnoli e Cocchini.

11ª giornata di ritorno: Virtus Cupello – Atletico Lanciano 10-18; Futsal Fossacesia – Casalbordino 4-8; Integra Sport Chieti – Città di Penne 8-7; Phoenix Ortona – Real Guardiagrele 0-8; Real Atessa – Tombesi Ortona 2-3; Delfino Francavilla – Virtus Majna 6-6. Riposa: Pino Di Matteo

La classifica: 48 Casalbordino; 47 Delfino Francavilla; 45 Atletico Lanciano; 43 Real Guardiagrele; 39 Città di Penne; 35 Virtus Cupello; 30 Pino di Matteo; 29 Virtus Majna, Integra Sport Chieti; 26 Tombesi Ortona; 28 Futsal Fossacesia; 15 Real Atessa; 4 Phoenix Ortona