Davanti ad un'ottima cornice di pubblico la Apd Promo Tennis ottiene un buon pareggio contro la squadra del Circolo Tennis Lanciano, che partiva da favorita in questa prima sfida del campionato di tennis di serie C. Si è giocato con la formuladi 4 singolari e due doppi, sotto la direzione del giudice arbitro Domenico Marinelli e degli arbitri Gigiotto Perrozzi, Mosè Ferretti e Nicola Del Bonifro. La formazione vastese capitanata dal maestro nazionale Giuseppe D’Alessandro, sceso anche in campo visto il forfati all'ultimo secondo di Antonio Troiano, è riuscita ad ottenere un ottimo pareggio, conquistando, così come i frentani, due singolari e un doppio.

Il primo match ha visto Stefano Santicchia perdere 4-6/0-6 contro il forte Di Iorio. Stessa sorte è toccata a Giuseppe Checchia, sconfitto da Brighella 4-6/7-6/1-6. Le vittorie della Promo Tennis sono arrivata da Angelo Ciancaglimi, che ha battuto Salomone 6-3/7-6 e da Nicola Troiano, vittorioso contro Menna per 6-2/6-2.

In parità anche l'esito dei due doppi, giocati in contemporanea. La coppia di casa Nicola Troiano - Stefano Santicchia ha battuto Salomone - Casalanguida con il risultato di 6/2 - 7/6. Una sconfitta, invece (1-6/2-6), per Giuseppe D’Alessandro – Giuseppe Checchia contro Di Iorio - Brighella.

La Promotennis Vasto sarà impegnata domenica 30 marzo alle ore 9:00 presso gli impianti del Tennis Chieti per la seconda giornata di campionato.