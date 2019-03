Cortesia e competenza sono le qualità che si percepiscono immediatamente arrivando da Gm Motors, nuova concessionaria plurimarca, che ha inaugurato la sua attività nei giorni scorsi sulla statale 16 sud (di fronte al Palahistonium). Ad accogliere i clienti nell’ampio piazzale lungo la ss16, ci sono Armando Aganippe e Luigi Carusi, che hanno riunito la loro ventennale esperienza nel settore dell’auto per questa nuova attività. “Facciamo questo lavoro principalmente perchè ci piace”, spiegano i due soci di GM Motors, che oggi si rimettono in gioco, in un momento in cui il mercato dell’auto non vive certo uno dei suoi periodi migliori. “Sono certamente cambiate le modalità di acquisto dell’auto. Fino a qualche anno fa si faceva quasi con leggerezza. Oggi, invece, le persone girano si informano, confrontano, e poi scelgono sulla base di quello che è meglio per loro. Oggi l’auto si acquista perchè se ne ha bisogno, ma ovviamente bisogna ridimensionare le spese. GM Motors vuole essere il punto di riferimento per chi vuole dare la giusta attenzione al prezzo ricevendo un prodotto corredato di tutti i servizi”.

La fascia di acquirenti cui si rivolge la nuova concessionaria è quella medio-bassa, “intesa come prezzo, perchè possiamo offrire vetture di qualità. Ma ovviamente trattiamo tutta la gamma in commercio, pronti a soddisfare ogni esigenza dei nostri clienti”. Come si può già vedere nel piazzale, che si sta riempiendo sempre più, ci sono auto di tutte le marche e di tutte le tipologie: nuovo, usato garantito, aziendali, km.0. Sopratutto quelle a km.0 sono particolarmente vantaggiose, con un risparmio importante a fronte di una vettura nuova, soltanto già immatricolata dalla concessionaria che l’aveva in salone. Non manca anche una vasta offerta, in costante ampliamento, di veicoli commerciali. Insomma, ce n’è per tutte le esigenze, dalle più comuni alle più complicate.

Gm Motors si occupa anche di acquisto di vetture usate, oltre a fornire un’assistenza completa post vendita. “È possibile accedere a finanziamenti per l’acquisto dell’auto e poi siamo convenzionati con officine autorizzate per offrire ai nostri clienti un servizio totale”. Aganippe e Carusi hanno dalla loro una lunga carriera nel settore della vendita di autovetture in cui hanno sempre lavorato cercando di offrire il meglio ai loro clienti. "Nel nostro passato in questo lavoro non abbiamo mai avuto in contenzioso con un cliente, questo ci ha dato forza e consapevolezza nell’intraprendere questo nuovo percorso. Crediamo che riuscire a raggiungere un obiettivo simile in vent’anni possa farci stare molto sereni".

Nei primi giorni di apertura già molte persone sono passate da GM Motors per conoscere prezzi e caratteristiche delle vetture in esposizione. “Saremo aperti sempre, tutti i giorni - spiegano i due titolari -. E abbiamo lasciato i nostri numeri di cellulari, oltre a quelli dell’ufficio per poter essere sempre disponibili nei confronti dei nostri clienti. Cerchiamo di mettere in questa attività tutta la nostra esperienza e la nostra passione per questo settore”.

Gm Motors

Statale 16 Sud 75

0873.566223

Cell. 335.1500503-338.8637702





Informazione pubblicitaria