Abbiamo toccato con mano l’Europa e compreso ancor di più i meccanismi dell’Unione Europea.” E’ più che entusiasta Nicola Smargiassi responsabile della FO&PA, la scuola di Formazione Politica, che assieme ad altri responsabili del sodalizio, al consigliere regionale Antonio Prospero e ad altri amministratori e tecnici della provincia di Chieti, si è recato a Bruxelles per una due giorni formativa presso il Parlamento Europeo.

“Dopo il convegno dei mesi scorsi finalizzato alla conoscenza delle opportunità che l’Unione Europea offre – afferma Smargiassi - abbiamo organizzato un viaggio per confrontarci direttamente con amministratori, tecnici e funzionari europei, per conoscere i referenti regionali e prendere contatti utili per un confronto continuo e sistematico con una realtà quella europea che oramai fa parte del nostro quotidiano.

Abbiamo incontrato Aldo Patriciello, parlamentare europeo di Forza Italia, Angelo Marino, funzionario della Commissione Europea, Fabiano De Leonardis funzionario della Regione Abruzzo e distaccato presso la delegazione regionale a Bruxelles. Dagli incontri – continua il Responsabile della Scuola - abbiamo verificato e approfondito l’importanza e le opportunità che l’Europa offre e quanto sia importante essere informati sulle stesse per non farsi sfuggire occasioni lusinghiere e di notevole importanza. Ciò che abbiamo appreso ci permetterà di poter essere d’aiuto a quanti vorranno essere informati sui meccanismi dell’Unione e sulle possibilità che offre per tutti i campi, lavoro, cultura, turismo e tanto altro”.

”E’ stato emozionante sentirsi parte di una realtà molto grande – afferma Alfredo Baldassarre – un altro dei responsabili della scuola salito a Bruxelles – vivere un’esperienza simile mi ha arricchito tantissimo. Durante questa due giorni mi sono sentito fiero come Italiano di far parte di una unione di popoli che hanno deciso di stare assieme e di condividere i loro destini per ora economici e presto spero, anche politici”.

I Responsabili della FO&PA

Nicola Smargiassi e Alfredo Baldassarre