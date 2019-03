Antonio Liberatore, allenatore del Real Tigre, ha presentato le dimissioni dopo 4 stagioni alla guida del club. La decisione è arrivata in seguito alla sconfitta interna dei gialloneri per 3-0 contro il Pratola ultimo in classifica, nell'ultimo turno del campionato di Promozione.

La squadra vastese, che non vince da 10 giornate, occupa la terzultima posizione in classifica, ha subito la 14esima sconfitta stagionale, 7 le gare vinte, 8 quelle pareggiate, 26 i gol fatti, 40 quelli subiti.

Il Real Tigre, che con Liberatore in panchina è salito in quattro stagioni dalla Terza Categoria alla Promozione, vincendo tre campionati consecutivi, sta attraversando la fase più difficile della sua vincente e breve storia.

Il mister ha presentato le dimissioni alla presidentessa Simonetta Baiocco, che è anche sua moglie, che spiega: "Antonio la vive a modo suo, vuole la salvezza, la serie di risultati negativi, di cui si sente il principale responsabile, si ripercuote anche sulla sua salute per quanto ci tiene, ieri pomeriggio non è stato bene. Ha fatto questa scelta per dare una scossa a tutta la squadra, convinto che non sia più in grado di tirare fuori dai ragazzi quello che vuole, in particolare le motivazioni necessarie a vincere ancora. In queste ore sto cercando di fargli cambiare idea. Se non dovessi riuscirci ho chiesto a Mario Luongo, che è il più esperto del gruppo, di fare l'allenatore, ma anche lo stesso giocatore spera che il mister possa cambiare idea e tornare in panchina al più presto".

La presidentessa ha le idee chiare sui motivi che hanno portato la squadra così in basso, dopo tre sconfitte nelle ultime tre gare contro avversari alla portata: "Anche in Promozione, abbiamo portato avanti la nostra filosofia di calcio, basata sull'amicizia, il divertimento e non sui soldi. Le altre squadre si sono rinforzate spendendo e hanno raggiunto posizioni di classifica più tranquille, noi invece con tutti i limiti che questo modo di fare calcio comporta lottiamo per non retrocedere e non riusciamo ad uscirne. Ma nonostante tutto siamo orgogliosi di quanto fatto, non cambia la nostra idea di fare sport, crediamo in questi valori". Liberatore resterà in società come responsabile dell'area tecnica.

Mancano 5 giornate al termine del campionato, nel prossimo turno, che si giocherà alle ore 16.00, è previsto l'impegno esterno a Moscufo per i gialloneri che avranno a disposizione un nuovo attaccante, il 41enne Fiorenzo D'Ainzara, 28 presenze e 3 reti in Serie A, che dopo l'esperienza dello scorso anno sempre in Promozione, a Casalbordino, si rimette in gioco per provare a conquistare la salvezza con il Real Tigre. "Anche lui - aggiunge Simonetta Baiocco - ha sposato la nostra causa e viene a giocare per puro spirito di divertimento, senza chiedere niente in cambio".