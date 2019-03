Grande successo per l'edizione 2014 della Giornate di Primavera del Fai, il fondo per l'ambiente italiano. A Vasto, la delegazione guidata da Maria Grazia Mancini, ha curato l'apertura dei cortili di alcuni palazzi antichi del centro storico cittadino. Tranne palazzo d'Avalos si tratta di residenze private, quindi non visitabili durante l'anno. Già nella prima giornata di ieri sono stati tante le persone che hanno percorso le varie tappe, accolte dai soci del Fai e guidati nella visita dalle puntuali spiegazioni degli apprendisti Ciceroni.

I ragazzi della Scuola Media Paolucci di Vasto si sono dimostrati appassionati e preparati nell'illustrare le caratteristiche architettoniche dei palazzi, soffermandosi con particolare attenzione sui cortili, e nel ricordare gli episodi della storia cittadina e nazionale legati ai personaggi che vi hanno abitato. Ad allietare le visite le note degli studenti del Liceo Musicale di Vasto e del gruppo Voce 'e notte. Un prezioso supporto logistico è stato garantito dal gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto e dalla Valtrigno. Le Giornate di Primavera, che in tutta Italia hanno permesso di visitare oltre 750 siti di interesse culturale, proseguono anche oggi, domenica 23 marzo, con gli apprendisti Ciceroni pronti a guidare vastesi e turisti alla scoperta delle bellezze poco conosciute della città.

Nel video un ideale percorso attraverso i palazzi aperti al pubblico, che potrebbe rappresentare un itinerario di visita per far scoprire le bellezze che si celano dietro i portoni di questi ma anche tanti altri palazzi della città.