Il 23 marzo è un giorno che i suoi parenti ed amici porteranno sempre impresso nella mente e nel cuore. Un anno fa Donatella Gaspari, 33 anni, lasciava questa terra. Un dolore immenso per tutte le persone che le volevano bene e che hanno avuto modo di apprezzarne le straordinarie qualità. Era Vigile del fuoco in servizio presso il distaccamento volontario di Gissi e, solo qualche mese prima della sua scomparsa, aveva conseguito il brevetto come conduttrice cinofila, la prima donna del comando provinciale di Chieti, insieme all'inseparabile Sheila. Inoltre era attiva nella protezione civile e in altre realtà associative, tra cui quello Sci Club Vasto che oggi porta il suo nome.

Questa sera, ad un anno dalla sua morte, gli amici che hanno creato l'associazione culturale Donatella Gaspari onlus, la vogliono ricordare con un appuntamento musicale. All'auditorium del liceo Artistico di Vasto, in via dei Conti Ricci, si esibiranno quattro musicisti del San Carlo di Napoli. Saranno a Vasto gratuitamente, in segno di amicizia con la famiglia di Donatella, perchè il ricavato sarà destinato a sostenere i progetti a cui lei tanto teneva: la diffusione della pet therapy e dell'onoterapia nelle scuole.

Sarà quindi una serata in cui accarezzare il suo ricordo e dare un contributo concreto per quei sogni che coltivava come servizio per gli altri e che già durante questo anno appena trascorso hanno trovato compimento grazie all'impegno dei suoi amici.

Concertando per te

Domenica 23 marzo ore 20.30

Auditorium Liceo artistico - Via dei Conti Ricci, Vasto