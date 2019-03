Il Real Tigre perde ancora e resta in zona play-out. I gialloneri vengono battuti in casa 3-0 dal Pratola fanalino di coda e incassano la 14esima sconfitta in campionato.

Ospiti in vantaggio al 10' con Cuccurullo che raddoppia nella ripresa al 68', il terzo gol è di Petrella S. e arriva all'85.

Il big match di giornata tra la capolista Borrello e l'inseguitrice Val Di Sangro finisce 1-0 in favore della squadra di mister Anzivino, gol di Campi al 15', che in classifica allunga a +4 ed è sempre più vicina alla promozione in Eccellenza.

La squadra di mister Liberatore, che non vince da 10 giornate, resta ferma a quota 29 punti al terzultimo posto, raggiunta dal Lauretum. Nel prossimo turno, che si giocherà alle ore 16.00, impegno esterno a Moscufo oggi sconfitto in casa 0-1 dal Pacentro.

I risultati della 29esima giornata di Promozione, girone B (12° di ritorno). Passo Cordone-Silvi 1-1, Borrello-Val Di Sangro 1-0, Castello 2000-Folgore Sambuceto 3-1, Castiglione Val Fino-Torrese 0-2, Moscufo-Pacentro 0-1, Penne-Guardiagrele 1-0, Real Tigre-Pratola 0-3, Valle Del Foro-Fossacesia 4-3, Virtus Ortona-Lauretum 0-1

La classifica. Borrello 66, Val Di Sangro 62, Torrese 60, Virtus Ortona 46, Folgore Sambuceto 44, Passo Cordone 41, Castiglione Val Fino 40, Castello 2000 40, Valle Del Foro 40, Silvi 38, Penne 37, Guardiagrele 35, Fossacesia 32, Moscufo 32, Real Tigre 29, Lauretum 29, Pacentro 22, Pratola 21

Il prossimo turno, domenica 30 marzo, ore 16.00. Folgore Sambuceto-Penne, Fossacesia-Castiglione Val Fino, Guardiagrele-Valle Del Foro, Lauretum-Castello 2000, Moscufo-Real Tigre, Pacentro-Amatori Passo Cordone, Pratola-Virtus Ortona, Silvi-Borrello, Val Di Sangro-Torrese