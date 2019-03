Oggi, sabato 22 marzo, alle 18.30 presso la sede di via delle Cisterne del Cai di Vasto, è in programma una conferenza sul tema La trasformazione storica dell’ambiente in Abruzzo: dalla Preistoria ad oggi ed i mutamenti nel territorio di Vasto. Un incontro organizzato dalla locale sezione del Club Alpino Italiano. Il relatore sarà il professor Aurelio Manzi, botanico e ricercatore.

Si parlerà delle trasformazioni ambientali nelle diverse epoche, i cambiamenti nel paesaggio e nell’agricoltura, le mutazioni nella comunità faunistiche e floristiche ed ancora impatto storico e impronta ecologica, tra desiderio, speranza e necessità di coniugare la conservazione della natura e le attività umane con l’obiettivo di trovare il sentiero giusto.