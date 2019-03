Si accendono i riflettori sulla pista di Losail, in Qatar, per le qualifiche del primo gran premio della stagione 2014 della MotoGp. Il pilota vastese Andrea Iannone, in sella alla Ducati del Team Pramac, scende in pista per il suo secondo campionato nella classe regina, con il chiaro obiettivo di migliorare un annata d’esordio condizionata da infortuni e problemi tecnici. Se nel 2014 la Q1 era stata una costante per Andrea Iannone ma quest’anno la musica sembra essere già diversa. E infatti, nella FP4, il pilota vastese si piazza in un’ottima quinta posizione con il tempo di 1’55.586, alle spalle di Smith, Marquez, Aleix Espargaro e Pedrosa. Tanta attesa per i 15 minuti decisivi con i migliori del campionato pronti a battagliare per conquistare le migliori posizioni in griglia di partenza.

Il primo ad uscire in pista è Jorge Lorenzo, che a Losail ha conquistato la pole position nelle ultime due stagioni, ma il primo tempo buono lo piazza Alvaro Bautista, subito imitato da Marquez che abbassa di circa un secondo i tempi del weekend. Il primo tempo buono per Iannone è di pochissimo superiore ad 1’55, mentre i top della MotoGp continuano ad andare un po’ più forte, con Rossi e Pedrosa sorprendentemente indietro in classifica. A poco più di 4 minuti dal termine delle prove ufficiali Iannone è settimo, a mezzo secondo dal campione del mondo Marc Marquez. Per due volte Aleix Espargaro, in grande forma nei giorni di prove, cade a terra e compromette la sua qualifica mentre era in lotta per la pole position. Alla fine è Marquez a piazzare un giro strepitoso, in 1’54.507, e conquistare la prima pole position della stagione dopo aver penato non poco durante la stagione invernale per un infortunio. Iannone non riesce a migliorare ulteriormente, frenato dal traffico in pista nei minuti finali e da qualche problema tecnico che gli ha impedito di fare un giro a tutta, e alla fine si deve accontentare della undicesima posizione in griglia di partenza, a 620 millesimi da Marquez. Domani sera ci sarà tempo per migliorare ed iniziare col piede giusto la stagione.

La griglia di partenza: Marquez, Bautista, Smith, Dovizioso, Lorenzo, Pedrosa, Bradl, Crutchlow, Espargaro A., Rossi, Iannone, Espargaro P., Hayden, Edwards, Aoyama, Redding, Hernandez, Abrahm, Barbera, Petrucci, Parker, Di Meglio, Laverty