Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, Sede territoriale di Chieti- Vasto prosegue con il nuovo ciclo di incontri divulgativi Aspic Cafè nella nuova sede sita in Via Circonvallazione Istoniense 520/B.

Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della Comunità.

Il prossimo incontro EFT: Tecniche di Libertà emozionale si svolgerà venerdì 21 marzo ore 20.30 presso la nostra sede. Il nostro corpo è la memoria di tutti gli avvenimenti, emozioni, sentimenti e credenze che regolano la nostra vita. Molto spesso noi non siamo più però quel vissuto, eppure gli permettiamo ancora di condizionare la nostra immagine e di conseguenza la nostra vita. EFT ci apre nuovi scenari e ci permette attraverso l’utilizzo della sua sequenza di lasciar andare tutto ciò che non solo non ci serve più, ma anzi ci limita e ci fa stare male, scioglie il blocco che impedisce all’energia di circolare e di nutrire la nostra vita e le nostre relazioni. I campi di utilizzo possono essere i dolori fisici ma anche tutti quei ricordi, vissuti traumatici, fobie, stress e convinzioni che abbiamo verso noi stessi, gli altri e il mondo.

Lunedì 24 marzo ore 18.00, inoltre, Open Day: Training introduttivo alla Mindfulness. Come sconfiggere lo stress con la saggezza di corpo e mente. Vi aspettiamo presso la palestra CFP GYM ASD in via Circonvallazione Istoniense 495.L’incontro è gratuito.

Per informazioni

392.04.95.822

331.32.65.885

https://www.facebook.com/aspic.vasto?fref=ts