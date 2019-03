L'Amministrazione Comunale di Celenza Sul Trigno, dopo gli ottimi risultati conseguiti con la raccolta differenziata, arrivando a percentuali superiori al 65%, ha scelto di organizzare la raccolta dei rifiuti con il sistema del “porta a porta”, che prevede la raccolta, presso ogni abitazione e in giorni prestabiliti, delle diverse tipologie di rifiuto e la rimozione di tutti i cassonetti stradali, ad eccezione delle campane del vetro.

Il sindaco Venosini ha dichiarato: "Abbiamo cercato di creare il minor disagio possibile alle famiglie, mirando comunque a ridurre i costi, a fornire un servizio migliore ai cittadini e soprattutto ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata, puntiamo a superare il 75% di raccolta differenziata. Per le cose dette prima con la modalità del porta a porta otteniamo sicuramente un aumento della quantità e della qualità della raccolta differenziata, come dimostrano esperienze già consolidate in altre zone.

Dove si è attivato il porta a porta la raccolta differenziata ha raggiunto percentuali fino al 80%. Il comune, con questo sistema risparmia anche in termini economici. Dunque i cassonetti di Celenza sul Trigno sono destinati ad essere tolti totalmente migliorando quindi anche la vivibilità della nostra cittadina".

Daniele Leone