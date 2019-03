Uno stage di giardinaggio e agricoltura così che l’educazione ambientale diventi un veicolo per promuovere il valore del proprio io favorendo la socializzazione. I ragazzi del centro socio educativo "Il Mosaico" stanno partecipaando all'attività organizzata da Assessorato alle Politiche sociali, Cooperativa Sociale Cad e Servizio sociale comunale. Presso il vivaio Raschia di San Salvo i ragazzi hanno avuto modo di apprendere in maniera diretta i vari procedimenti di coltivazione delle piante per sementa e talea. Grande l'impegno dei ragazzi, che stanno vivendo con entusiasmo le proposte guidate da Nicola Raschia, proprietario del vivaio.

"È questa una delle tante attività messe in campo dal nostro settore – dice il sindaco Tiziana Magnacca – che affronta le diverse problematiche sociali con cui si deve confrontare ogni giorno le famiglie che vivono nella nostra città". L’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini ribadisce che "le nostre azioni non si limitano solo a occasioni di confronto, ma con attività concrete di sostegno alle famiglie e in questo caso ai soggetti più svantaggiati per un inserimento relazionale e sociale che aiuti a far crescere i ragazzi del Centro socio educativo".