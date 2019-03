L’associazione Vastese Home Made è stata ufficialmente presentata sabato scorso al Club Biancorosso e già fa molto discutere tifosi e appassionati calcistici della città.

C’è molta curiosità intorno al progetto. Tre le figure che si sono esposte in prima persona in occasione dell’incontro: Gabriele Cerulli, Carlo Gaeta e Marco Capo. I primi due sono noti al pubblico locale, uno è uno storico giornalista e tifoso da sempre innamorato della maglia biancorossa, l’altro è un ex calciatore che per tre anni ha giocato a Vasto, per poi farvi ritorno con la maglia del Vasto Marina a fine carriera. Legatissimo alla città e alla Vastese oggi dirige un centro medico polispecialistico a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia e ha avuto qualche esperienza in panchina in Promozione.

Marco Capo, presidente dello Sporting Vasto è il meno conosciuto, ma anche quello che fa più discutere e più alimenta i dubbi. Originario di Napoli vive da anni a Vasto, dove ha collaborato sia con la Virtus Vasto che con la Pgs. Quali sono i motivi che lo hanno spinto a intraprendere questa nuova avventura? Risponde il diretto interessato, anche per cercare di fare maggiore chiarezza sul suo ruolo.

“Avverto diffidenza nei miei confronti, sono state dette molte cose inesatte su alcune questioni personali e sulla mia persona". Diffidenza che nasce principalmente dal fatto che preferisca non farsi chiamare con il suo vero nome e dalla richiesta di non essere fotografato nel corso della conferenza stampa: “Sono questioni personali, le chiarirò tutte in seguito quando e se entreremo ufficialmente nella Vastese. Quello che è certo è che non c’è assolutamente nulla di illegale su cui fantasticare, nessuna delle facili conclusioni a cui si può arrivare è vera, altrimenti sarei un pazzo ad espormi così tanto da voler entrare in una squadra di calcio. Chi vuole vedere le mie foto le può trovare alla Virtus Vasto, le altre le faremo quando sarò un dirigente della Vastese, chi vuole conoscermi di persona può trovarmi di sera al campo dei Salesiani, non ho nulla da nascondere”.

Il presidente dello Sporting Vasto, che sta attraversando un periodo difficile a livello familiare, non ha mandato giù alcune critiche: “Sto combattendo una battaglia con mia moglie che sta lottando per superare un brutto male, in più sto cercando di fare il massimo affinché questo progetto si concretizzi in modo serio e credibile. In una situazione familiare del genere sentire certe cose non fa altro che farmi passare la voglia. San Salvo mi aspetta, già ci sono stati incontri in precedenza con la dirigenza biancazzurra, non fanno tutte queste domande e soprattutto allusioni sulla mia persona, ma io ho dato la priorità alla Vastese, però se queste calunnie dovessero proseguire mi farò immediatamente da parte, potrei perdere la pazienza”.

Perché una persona di Napoli vuole fare calcio a Vasto in Eccellenza? “Vivo a Vasto da anni, mi trovo benissimo e voglio restare qui, così come i miei tre figli, ho anche acquistato casa. Mi piace fare calcio da tempo, sono un uomo di campo appassionato, allo Sporting ho 170 tesserati, voglio contribuire al rilancio della squadra, di quella che è una grande piazza e merita di stare altrove, solo passione, davvero, non ci sono altri motivi”.

Come pensa di riuscirci? “Con i soldi degli sponsor che porterò perché sono amici e mi seguiranno per un rapporto di stima e amicizia che abbiamo. Come i fratelli Larivera che fatturano cifre importanti o Futurcar, ma anche altri, questi non saranno di certo gli unici che coinvolgerò. Inoltre stiamo chiedendo dei piccoli contributi scaricabili dalle tasse a tutte le attività commerciali di Vasto, quelli che hanno deciso di aderire sono già vari”. Perché l'attuale gestione ha faticato ad ottenere soldi e voi dovreste riuscirci? "Chiederemo meno, poco, ma a tutti, nessuna cifra alta, 200/300 euro a testa e poi, come detto sabato, se dovessimo salire di categoria arriveranno altri introiti da Snai e Lega”.

Come mai è venuto fuori solo adesso? Già due anni fa volevo provare a ridare la propria squadra di calcio a Vasto, ma Prospero si mosse prima. A dicembre ho chiesto il numero di telefono di Tonino per chiedere un incontro con lui, per entrare in società, ma non ho ricevuto risposte positive. Ora credo in questo progetto, c’è tutto per fare bene, ci lavoro da tempo, è quasi pronto un pullman biancorosso da 54 posti con logo della Vastese, abbonamenti, ritiro, maglie. Abbiamo pensato a tutto, non facciamo chiacchiere ma fatti, l'assegno per Miccoli lo dimostra”.

“Alcuni persone stanno esagerando - prosegue l'aspirante dirigente biancorosso - probabilmente è il frutto di invidia, se la Vastese dovesse tornare grande per altri potrebbe rappresentare un problema, allora è meglio denigrare, non renderti credibile alla piazza. Non è giusto che mi si accusi in questo modo".

In conclusione due rivelazioni, la prima riguarda i nomi di alcuni giocatori già contattati per la prossima stagione che si preferisce non rendere pubblici poichè impegnati nel raggiungimento degli obiettivi stagionali con le loro attuali squadre. Se i nomi fossero confermati sarebbero senza dubbio di indiscusso valore. ”Alcuni hanno già ricevuto un anticipo". L'altra approfondisce un tema affrontato in conferenza stampa: "Conosco personalmente il direttore marketing di un grande marchio di abbigliamento sportivo, è venuto appositamente a Vasto con l’idea di aprire uno store in zona e farci da sponsor. Non ci darà maglie da catalogo ma verranno realizzate secondo i disegni che avete visto sabato, roba che si fa solo con le grandi squadre di Serie A. Tutto ciò non fa parte di un progetto serio?”.

Si sa però che nel calcio le critiche ci saranno sempre. "E' vero, ma almeno fateci iniziare, accetterò critiche su quel che faremo o non faremo, se non dovesse verificarsi quanto vi sto dicendo".