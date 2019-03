"Liquami fognari all'interno del recinto della scuola Spataro di Vasto". E' l'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino ad aver scattato queste foto. "E' incredibile", afferma Riccardo Alinovi, portavoce locale del sodalizio. "Acqua maleodorante proveniente dalle condotte fognarie fuoriesce da un tombino e invade un'aiuola nel parcheggio del plesso scolastico. Chiedo perché il Comune di Vasto non sia ancora intervenuto a sanare una situazione potenzialmente dannosa per la salute degli alunni. Possibile che non si riesca in poco tempo nemmeno a mettere mano a una perdita delle fogne? Basta con questo lassismo. Si intervenga immediatamente, altrimenti saremo costretti a rivolgerci alle autorità competenti".