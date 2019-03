Più olio d’oliva nel piatto per prevenire i tumori. E’ lo slogan dell’iniziativa che, promossa dalla italiana lotta ai tumori (Lilt), coinvolgerà anche i mercati e gli agriturismi di Campagna Amica in occasione della XIII edizione della settimana nazionale per la prevenzione oncologica. Un’iniziativa che in Abruzzo fino al 23 marzo, coinvolgerà quattro mercati di Campagna Amica (uno per provincia) e tre agriturismi (vedi schema sotto).

"I mercati degli agricoltori e le aziende agrituristiche ospiteranno i volontari della Lilt che proporranno una bottiglia di olio d’oliva made in Italy in cambio di una donazione di 10 euro" sottolinea il coordinamento regionale di Campagna Amica Abruzzo.

"I fondi raccolti serviranno per la ricerca contro il cancro. Negli agriturismi, invece, oltre all’angolo riservato ai volontari della Lega, sono previste iniziative diverse per la sensibilizzazione verso la sana alimentazione. Verranno infatti preparate ricette anti-invecchiamento e antitumorali in cui, oltre ai prodotti genuini di stagione, verrà utilizzato proprio l’olio extravergine promosso dalla Lilt".

Con questa iniziativa, Campagna Amica, Coldiretti e Lilt vogliono promuovere, sostenere e sviluppare iniziative di divulgazione sull’agricoltura etica e sulla dieta mediterranea per concorrere alla prevenzione delle patologie tumorali. "Se è vero infatti - evidenzia Coldiretti - che il 34 per cento delle neoplasie trova causa nella scorretta alimentazione, è altresì vero che una dieta corretta e ricca di principi nutritivi genuini come quella mediterranea porta ad un drastico calo dell’incidenza di queste malattie, come anche del diabete e delle patologie cardiovascolari".

A Vasto il mercato di Campagna Amica coinvolto nell’iniziativa è quello di Piazza Brigata Majella.