E’ stato fermato da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vasto mentre camminava a piedi in una strada di campagna nei, pressi di Monteodorisio. I militari dell’Arma stavano transitando nella zona durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti in abitazione quando hanno notato un uomo che si dirigeva, a passo svelto, verso il centro abitato.

I Carabinieri si sono avvicinati per chiedere se avesse bisogno di aiuto vista l’ora tarda e la strada poco illuminata ma il giovane, poi risultato un 24enne di Vasto, ha risposto che era tutto ok. Il suo atteggiamento intimorito non ha convinto i militari che, a quel punto, insospettiti dalle risposte evasive del giovane, hanno deciso di controllarlo.

Alla richiesta dei Carabinieri se avesse con se della sostanza stupefacente il 24enne, dopo un attimo di esitazione, ha fatto un cenno di conferma con il capo e, spontaneamente, ha estratto dalla tasca dei pantaloni un piccolo involucro all’interno del quale sono stati rinvenuti 9 grammi di hashish.

Undici semi di marijuana sono stati, invece, recuperati nella sua abitazione, all’interno del comodino della camera da letto, durante la successiva perquisizione domiciliare. Il 24enne, denunciato in stato di libertà, dovrà ora rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.