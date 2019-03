"Un esposto in Procura per valutare se ci sono risvolti penali in questa vicenda". Lo annuncia Riccardo Alinovi, portavoce locale dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, parlando delle condizioni in cui versa via San Rocco, a Vasto, e raccontando un episodio: "Questa mattina - afferma Alinovi in un comunicato - due ragazzi hanno rischiato la vita rovinando al suolo a causa di buche insidiose, non visibili e non segnalate.

La cosa grave è che il sindaco e l’amministrazione sono informati sullo stato di manutenzione di quel tratto di strada e nulla hanno fatto per coprire le buche e per apporre adeguata segnaletica di pericolo.

Questa associazione, nell’interesse dei cittadini, presenterà un esposto in Procura per valutare se ci sono risvolti penali in questa vicenda che vede il Comune - afferma Alinovi - non provvedere alla dovuta manutenzione delle strade al fine di evitare pericoli per la vita degli utenti".