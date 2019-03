In occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione delle discriminazioni razziali, che si celebra in tutto il mondo il 21 Marzo, data in cui nel 1960 a Sharpeville (Sudafrica) 69 manifestanti neri furono uccisi da trecento poliziotti bianchi, il Comune di Vasto aderisce alla “Settimana di azione contro il razzismo” all’insegna dello slogan “Se chiudi con il razzismo ti si apre un mondo“, campagna di sensibilizzazione giunta ormai alla sua decima edizione, in programma dal 17 al 23 marzo 2014. Per l’occasione, la facciata del Castello Caldoresco sarà illuminata dal 21 al 23 Marzo di arancione, il colore distintivo della lotta al razzismo in Italia.

Momento conclusivo della campagna sarà la manifestazione, a cura di Consulta Giovanile, Progetto Giovani e Associazione Adriatica per gli Immigrati, di Domenica 23 Marzo, in piazza Diomede alle ore 18:00 dove filmati e testimonianze contro il razzismo ma anche musica, giochi e intrattenimento coloreranno la serata vastese.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado e tutte le associazioni cittadine, culturali e sportive, sono invitate a partecipare indossando un simbolo di colore arancione e\o con eventuali iniziative che possono essere comunicate ai numeri 0873\309222 o 320.0895898.