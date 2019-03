A tre giornate dal termine vincono tutte le squadre vastesi nella decima giornata di ritorno del girone B del Campionato Juniores D'Elite e nella parti alte la classifica vede nelle prime quattro posizioni le quattro sorelle vastesi, in attesa che il River Casale recuperi la gara contro Il Delfino Flacco Porto.

La capolista Vasto Marina, che ha già vinto il campionato, ha la meglio sul Francavilla, dietro il San Salvo batte in casa l'Acqua&Sapone, la Virtus Cupello non perde terreno e supera di misura il Miglianico, soffre la Vastese che a San Vito passa nel recupero.





Vasto Marina-Francavilla 2-1. Passerella casalinga per i padroni di casa che festeggiano il terzo successo consecutivo nel giorne B. Ormai sicuri del primo posto i vastesi fanno turnover per far riposare alcuni elementi più impegnati in vista della finale contro la Torrese, capolista nel girone A, e degli impegni della prima squadra in lotta per la salvezza.

D'Ottavio e Riella ribaltano lo svantaggio iniziale. Nel prossimo turno è in programma la trasferta a Montesilvano contro l'Acqua&Sapone sconfitta dal San Salvo.

San Salvo-Acqua&Sapone 2-0. Una doppietta di Ferrante permette alla squadra di mister Di Nardo di restare al secondo posto in classifica.

I biancazzurri sono ancora davanti alla Virtus Cupello di un punto, la lotta per la seconda posizione è ancora aperta, anche se passa solo la prima, conta per il prestigio.

Nel prossimo turno il San Salvo va a fare visita alla Torre Alex Cepagatti terzultima in classifica. Sulla carta un turno abbordabile.

Virtus Cupello-Miglianico 1-0. Ci pensa Luigi Marchioli al 30' a regalare i tre punti ai rossoblu e a siglare il duo decimo gol in campionato contro un buon Miglianico che ha messo in difficoltà i padroni di casa. I ragazzi di mister Di Martino restano al terzo posto distanziati di una sola lunghezza dalla seconda piazza.

L'autore del gol poi si fa espellere nella ripresa per doppia ammonizione. Nel prossimo turno trasferta a Sambuceto contro la Folgore.

San Vito-Vastese 0-1. Soffrono i biancorossi rimaneggiati contro l'ultima in classifica, ma allo scadere riescono a vincere grazie alla rete di Di Croce, che arriva al 93'. A causa di varie defezioni e squalifiche il portiere Schiavone è stato impiegato come giocatore di movimento.

In attesa del recupero della partita del River Casale la squadra di Stivaletta sale al quarto posto e lunedì prossimo giocherà in casa contro Il Delfino Flacco Porto.

I risultati della 23esima giornata (10° di ritorno). Castiglione Val Fino-Folgore Sambuceto 1-0, Il Delfino Flacco Porto-River Casale rinviata, San Salvo-Acqua&Sapone 2-0, San Vito-Vastese 0-1, Valle Del Foro-Torre Alex Cepagatti 4-0, Vasto Marina-Francavilla 2-1, Virtus Cupello-Miglianico 1-0

La classifica. Vasto Marina 60, San Salvo 46, Virtus Cupello 45, Vastese 38, River Casale* 36, Castiglione Val Fino 32, Miglianico 30, Folgore Sambuceto 29, Il Delfino Flacco Porto* 29, Acqua&Sapone 28, Francavilla 27, Valle Del Foro 23, Torre Alex Cepagatti 21, San Vito 8 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, lunedì 23 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Vasto Marina, Folgore Sambuceto-Virtus Cupello, Francavilla-San Vito 83, Miglianico-Valle Del Foro, River Casale-Castiglione Val Fino, Torre Alex Cepagatti-San Salvo, Vastese-Il Delfino Flacco Porto