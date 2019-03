Se la sono vista davvero brutta un fratello e una sorella di Furci aggrediti, a sei giorni di distanza, dal loro cane, un dogo argentino. Il primo episodio è avvenuto martedì scorso, quando il cane, che da molti anni viveva con il suo padrone, un 34enne del paese, lo ha aggredito improvvisamente. L’uomo a fatica è riuscito a liberarsi ed è stato trasportato d’urgenza al San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per le numerose ferite riportate ad un braccio, per cui ci sono volute decine di punti di sutura. Ad occuparsi del cane è stata la sorella del padrone, una donna di 41 anni, che però ieri ha subito la stessa sorte del fratello. La donna era sola in casa quando il cane l’ha ferocemente aggredita, con ripetuti morsi a tutte e due le braccia.

È riuscita a dare l’allarme e la scena che i soccorritori si sono trovati davanti è stata davvero agghiacciante, tanto da far temere il peggio per la sorte delle sue braccia. Trasportata anche lei d’urgenza nell’ospedale di Vasto è stata sottoposta ad intervento chirurgico agli arti superiori, con numerosi punti di sutura. Ora è ricoverata in ospedale, sottoposta a terapia antibiotica, come da prassi in queste situazioni. Le sue condizioni di salute sono costantemente monitorate. Nell’abitazione di Furci sono arrivati i medici del servizio sanitario della Asl, che hanno catturato il cane, che si presentava ancora aggressivo, e l’hanno trasportato presso il canile di Fallo. All’origine del comportamento improvvisamente aggressivo dell’animale nei confronti dei suoi proprietari ci sono patologie cliniche, in particolare un tumore al cervello, come ha spiegato lo stesso proprietario. Era infatti sempre stato un cane tranquillo, socievole e con due anni di addestramento. Sarà compito dei sanitari provvedere alle opportune verifiche e poi decidere sul da farsi. Fratello e sorella resteranno in osservazione presso l’ospedale di Vasto in attesa dell’ok dei medici per il ritorno a casa.