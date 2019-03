Tiratori vastesi in evidenza nella gara di Tiro a segno che si è disputata a Sulmona lo scorso fine settimana, valevole per il circuito che assegnerà i titoli regionali 2013/2014. Nella pistola 10 metri 40 colpi, Marco La Verghetta, tesserato per il TSN Pescara, bissa il successo delle ultime due gare federali disputate. Nella categoria B, con il punteggio di 373 è primo e ipoteca il salto di categoria in A, che potrebbe avvenire al termine di questa stagione agonistica. Con questo livello di punteggi il tiratore vastese, nel giro della nazionale paralampica come preparatore fisico, si proietta anche verso le fasi finali del campionato italiano.

Nel gruppo C la vittoria è invece andata a Giulio Di Tullio, tesserato con il TSN Lanciano e presidente dell'Air Shooting Club Vasto, sodalizio che lo scorso anno ha creato una palestra di tiro in città, contribuendo a far nascere la passione per il tiro a segno in molti vastesi. Di Tullio ha fatto segnare al termine dei 40 colpi sparati, il punteggio di 357, battendo gli avversari (con lo stesso punteggio) per il maggior numero di centro perfetti realizzati. Nella stessa categoria un ottimo esordio in competizioni ufficiali anche per Luciano Di Nanno, decimo in classifica con il punteggio di 340.

Grande entusiasmo da parte di tutti i soci dello Shooting Club Vasto per gli ottimi risultati ottenuti dai tre vastesi, con la speranza che prima o poi il tiro a segno, che raccoglie sempre più appassionati, possa fare il salto di qualità in città con l'apertura di una sezione federale così da poter vedere gli atleti del comprensorio farsi onore sotto le insegne del TSN Vasto.