Una presentazione semplice ma toccante quella della raccolta Giardino dei lillà, con le poesie scritte da Samantha D'Annunzio. La giovane mamma vastese in occasione dell'8 marzo ci aveva raccontato come è nata questa sua passione per la poesia, strumento per convogliare emozioni e paure della sua vita (clicca qui). Ieri ha presentato la prima raccolta delle sue poesie, edite da Il Saggio nella collana curata da Lucia Gaeta, presente all'incontro. Nella sala Michelangelo di Palazzo d'Avalos erano tanti le persone, molte delle quali hanno condiviso e condividono ancora oggi il percorso di Samantha e ne hanno già apprezato le poesie. Durante la presentazione è intervenuto anche il poeta vastese Fernando D'Annunzio, che attraverso sue composizoni, in lingua e dialetto, ha voluto rendere omaggio all'opera prima di Samantha D'Annunzio. "Non mi reputo una poetessa - ha detto l'autrice del Giardino dei lillà - ma semplicemente una persona a cui piace scrivere dei suoi sentimenti".

È stata la poetessa avellinese Lucia Gaeta, che ha spinto Samantha D'Annunzio a dare vita a questa raccolta, a declamare alcune delle poesie e ad annunciare che "tutto il ricavato della vendita sarà destinato alla ricerca sul cancro". È stata la stessa Samantha D'Annunzio a spiegare che "era doveroso perchè nella mia vita ho toccato con mano quanto sia importante la ricerca. È grazie alla ricerca che oggi posso essere qui a parlare con voi". Poi un ringraziamento "a Francesco Menna, amico prima che amministratore, a Lucia Gaeta e Peppe Barra, per il loro sostegno e, naturalmente, alla mia famiglia".