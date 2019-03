San Salvo protagonista a Pescara alla manifestazione “Startup weekend” sponsorizzata da Google e Amazon, che ha permesso di presentare e premiare le idee più originali nel settore delle applicazioni per dispositivi mobili. Un campo innovativo e in forte espansione, le cui applicazioni sono ora fruibili da un pubblico sempre più vasto.

Diego Villamagna, ingegnere delle telecomunicazioni, ha presentato l’applicazione “Intercity San Salvo” che il Comune di San Salvo sta attivando per promuovere la propria attività e quella degli esercizi commerciali e imprenditoriali presenti nel territorio comunale.

L’applicazione sarà resa disponibile attraverso gli store di iOS e Android a partire dal prossimo mese di maggio ed ha come obbiettivo quello di premiare l’eccellenza imprenditoriale, la trasparenza amministrativa oltre a essere una valida e indispensabile guida turistica per i cittadini e quanti scelgono San Salvo per le loro vacanze.

All’interno “Intercity San Salvo” le attività commerciali potranno usufruire di una pagina dedicata nella quale inserire contenuti promozionali, una vetrina telematica privilegiata la quale non mancherà di produrre ritorni economici.

Villamagna è uno dei tre sviluppatori dell’applicazione, insieme ai colleghi Andrea Colonna e Luca Muratore. A Pescara “Intercity San Salvo” ha suscitato l’interesse di diverse aziende nazionali e regionali che hanno constatato la validità del progetto e l’apporto innovativo.

L’applicazione “Intercity San Salvo” sarà pienamente integrata con la rete wifi free comunale e con il portale dell’amministrazione comunale. Il gruppo di lavoro di Villamagna si è relazionato con il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano e il consigliere comunale Tony Faga per un nuovo servizio che non mancherà di produrre risultati positivi in termini di comunicazione e promozione degli eventi e delle attività di San Salvo. Nei prossimi giorni “Intercity San Salvo” verrà presentato ufficialmente nel corso di un incontro indirizzato a quanti sono interessati alla nuova applicazione