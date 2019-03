Da Renato Rossi riceviamo e pubblichiamo.

"Domenica mattina, arrivato sul lungomare di Vasto Marina per il solito giro domenicale in mountain bike, con piacevole sorpresa ho visto che il mucchio di immondizia presente nei giorni precedenti è stato rimosso e poi proseguendo, una volta arrivato alla ciclabile Vasto-San Salvo, anche qui ho trovato un'altra piacevole sorpresa, hanno iniziato a sostituire alcune delle tavole rotte.

E' buona cosa che vi sia stata attenzione da parte dell'amministrazione locale a far eseguire questi interventi, e che questi vengano portati a termine. In particolare nella rimozione dei rifiuti, gli operatori ecologici intervenuti visto che hanno fatto "trenta" potevano però fare anche "trentuno" e rimuovere anche i tre copertoni d'auto, che invece sono rimasti ancora li sulla spiaggia.

Spero sarà per il prossimo intervento per rimuovere quanto ancora rimasto in questa zona del litorale. Sarebbe anche auspicabile che l'amministrazione locale trovasse al più presto, possibilmente prima che inizi la prossima stagione balneare, una soluzione per porre rimedio alla presenza di questo "mostro" di tubo di scarico che fuoriesce dalla sabbia e ai numerosi tombini di cemento rimasti, anche questi a vista".