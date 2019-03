Ore 18.30 - Passata la paura, le persone che erano scese in strada dopo aver sentito le esplosioni hanno potuto far ritorno alle proprie abitazioni.

Ore 18.20 - A causare le esplosioni, udite a centinaia di metri di distanza, sarebbero state delle bombolette di vernice spray custodite sul balcone andato in fiamme. I frammenti metallici sono volati via, alcuni finiti anche contro la vetrina di un negozio dall'altra parte della strada. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno originato il rogo. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area esterna dell'appartamento. I boati provocati dalle tre esplosioni hanno spaventato i residenti, che hanno velocemente abbandonato lo stabile. "Sembrava il terremoto. Le fiamme erano alte", racconta un testimone. Al momento dell'incendio i proprietari dell'appartamento erano fuori casa.

La prima notizia - Appartamento a fuoco in via Ciccarone, nella zona settentrionale dell'abitato di Vasto. L'allarme è scattato attorno alle 17.30. Tre esplosioni hanno terrorizzato gli abitanti del popoloso quartiere, che sono scesi per strada, lanciando l'allarme. Sul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri, e gruppo comunale di protezione civile. Allertati anche i sanitari del 118 e della Valtrigno.