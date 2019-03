Risultati positivi per la Podistica Vasto nella quarta edizione della Corsa della Memoria di Torre dei Passeri, che si è disputata lo scorso 9 marzo. Due gli atleti in gara per la società vastese, Mauro Battista e Nicolino Catalano. Battista, atleta storico del sodalizio vastese, noto a tutto il panorama dell’atletica locale per i successi ottenuti nel corso degli anni, ha ottenuto un ottimo quinto posto assoluto precedendo il compagno di squadra Catalano, sesto assoluto e primo nella sua categoria.

Nella stessa giornata due atleti vastesi, tesserati con l'Aterno Pescara, sono stati impegnati nelle finali nazionali del Campionato di Cross a Nove (Vicenza): Douglas Scarlato e Alessandro Brattoli, tecnico della Podistica Vasto. Nella gara a staffetta i due hanno ottenuto la quindicesima posizione, mentre nella corsa individuale Scarlato si è piazzato al cinquantesimo posto su oltre 300 partecipanti.

“Continuano le soddisfazioni per le prestazioni dei nostri atleti - dichiara il Presidente della Podistica Vasto Daniele Altieri - al momento tutti impegnati nella preparazione delle gare del circuito Corrilabruzzo, la cui prima gara è prevista per la prossima domenica e alla quale la nostra società parteciperà con alcuni rappresentanti. Il prossimo appuntamento di rilievo è la Mezza Maratona di San Benedetto del Tronto (Ap), per la quale ci stiamo allenando ed organizzando per partecipare numerosi, ma prima ancora domenica 23 marzo Nicolino Catalano sarà impegnato nella 20 edizione della Maratona di Roma e Roberto Ialacci nella Stramilano, mezza maratona. A tutti gli atleti il mio in bocca al lupo!”