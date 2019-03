È iniziata la seconda fase del campionato di serie C di basket femminile. La Virtus Basket Don Bosco, dopo una sconfitta per soli 4 punti, 58-54, in casa della Minibasket Azzurra, ha conquistato una larga vittoria tra le mura amiche della Palestra Luigi D'Adamo dell'Oratorio salesiano. La sfida contro la Pgs Intrepida, formazione di Ortona, è finita 76-56 in favore delle vastesi trascinate da una superlativa Laura D'Angelo, allenatrice e capitano della squadra, che ha messo a referto ben 33 punti.

Il primo quarto è giocato su buoni ritmi agonistici e le due formazioni che si equivalgono in campo e con molta attenzione alla fase difensiva. La svolta per la Virtus Don Bosco arriva nella seconda frazione, con diverse triple messe a segno dalle padrone di casa e tanti contropiedi su cui Laura D'Angelo si è rivelata micidiale. Qualche brivido al rientro in campo dopo la pausa lunga, perchè l'Intrepida cerca di tornare in partita ed accorcia le distanze fino a riportarsi appena 7 punti dietro le vastesi. Nell'ultimo quarto, però, la Virtus è compatta in difesa e pronta a scatenarsi in contropiede. Alla fine sono 20 i punti di distacco tre le due formazioni in campo. Finisce 76-56 per D'Angelo e compagne, che in questa fase ad orologio cercheranno di conquistare quanti più punti possibili per tentare la vittoria del campionato regionale.

Virtus Basket Don Bosco - Pgs Intrepida 76-56 (17-14/42-26/55-48/76-56)

Virtus Basket Don Bosco: Novelli 17, Forte 2, Ventrella 2, Prili 4, Calvano 18, D'Angelo 33, Ciuffreda, Nucciarone, Ardillo.

Pgs Intrepida: Di Stefano 2, Sorgetti, Toso 14, De Marinis 5, Iezzi 13, D'Auria 22, San Vitale