"La Quaresima è un tempo adatto alla rinuncia. Priviamoci di qualcosa ogni giorno per aiutare gli altri". Con queste parole scritte via twitter Papa Francesco si è rivolto ai fedeli per trasmettere in poche righe il significato di questo periodo della durata di quaranta giorni, che è un tempo di preghiera e di digiuno, di riflessione interiore e di conversione del cuore. Ieri sera padre Bruno Forte, Vescovo della Diocesi Vasto Chieti, ha raccolto la comunità di Casalbordino, Gissi e Fossacesia nella Basilica della Madonna dei Miracoli. Ad accompagnare i fedeli in processione da Casalbordino a Miracoli c'era il parroco di Casalbordino, Don Silvio Santovito. Alla celebrazione eucaristica nella Basilica-Santuario della Madonna dei Miracoli anche i sindaci Remo Bello e Silvava Priori, per esprimere la presenza delle istituzioni in questo momento di riflessione e preghiera.

"Il tempo forte di Quaresima e della Pasqua - scrive in una nota l'addetto stampa Enzo Dossi- è un momento privilegiato per compiere un cammino interiore e rinnovare la propria vita spirituale, come Chiesa che cresce alla scuola dei suoi testimoni e nell’esperienza di comunione e di preghiera. Proprio l’idea della preghiera in comunione sono una delle caratteristiche peculiari delle Stazioni Quaresimali insieme all’altro elemento importantissimo, quello della memoria dei martiri. Una comunità che si raccoglie in preghiera sulla memoria dei suoi testimoni della fede è una realtà dinamica, che cerca nelle radici della sua storia la forza per scrivere il proprio futuro. È una Chiesa che vuole trovare nei suoi santi la forza del cammino e la direzione certa per poter raggiungere le stesse mete, gli stessi traguardi".