Questa mattina abbiamo ricevuto e pubblicato la segnalazione di un residente di via Parini su un cumulo di rifiuti, corredata di copia delle email inviate agli indirizzi ecologia@comune.vasto.ch.it e o.carusi@comune.vasto.it, datate 16 febbraio e 8 marzo, in cui Enrico Di Tullio chiedeva se fosse "possibile intervenire in modo da rimuoverli oppure di indicarmi a chi segnalarlo". Non avendo ricevuto risposta ha inviato la mail, con tanto di foto alla stampa. Di seguito la replica dell'amministrazione comunale, che indica come le segnalazioni dei problemi vadano fatte via posta certificata o presso l'ufficio protocollo, o attraverso le pagine facebook e twitter. Le altre segnalazioni non verranno tenute in considerazione.

"Il Comune di Città del Vasto – a seguito di una nota apparsa sui giornali locali nella giornata di Domenica 16 Marzo – smentisce ufficialmente di aver ricevuto qualsivoglia segnalazione, relativa ad un presunto abbandono di rifiuti in Via Parini angolo Via Colonna, da un probabile abitante della zona. Inoltre, a seguito di un sopralluogo tecnico avvenuto proprio nella mattinata di domenica 16 Marzo, è stato possibile costatare come il cumulo di rifiuti, consistente in alcune mattonelle, così come segnalato alla stampa dal probabile abitante della zona, non solo insisteva in area privata condominiale ai tempi dello scatto fotografico, ma non era neanche più presente! (si veda foto allegata).

Circostanza quanto meno singolare quella di inviare alla stampa una nota in cui si accusa la Pubblica Amministrazione di menefreghismo e verificare nella stessa giornata, tramite il suo personale tecnico, che la presunta discarica (cumulo di mattonelle) non esiste!

La Pubblica Amministrazione cittadina, da sempre attenta all’ascolto e alle segnalazioni dei cittadini, riceve giornalmente centinaia di segnalazioni mendaci da soggetti inesistenti. Pertanto, al fine di avere certezza della fonte informativa e della veridicità del contenuto della segnalazione, proprio per evitare questo genere di situazioni, in cui strumentalizzazioni politiche e disfattismo civile si mischiano pericolosamente insieme, invita i cittadini a scrivere al seguente indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata – comune.vasto@legalmail.it oppure di recarsi personalmente presso l’Ufficio del Protocollo comunale in Piazza Barbacani, 2.

Entrambe le procedure garantiscono la Pubblica Amministrazione della veridicità delle segnalazioni e dell’attendibilità della fonte informativa. Inoltre, sempre in una logica di ascolto e di partecipazione, sono attivi i canali sociali Facebook e Twitter del Comune di Città del Vasto".