Da Enrico Di Tullio, cittadino vastese, riceviamo la seguente mail.

Buonasera, vi giro un piccolo caso ma emblematico che dimostra il menefreghismo della nostra amministrazione riguardo le segnalazioni dei cittadini (vedi sotto). Ho inviato questa mail un mese fa alla polizia municipale ed all'ufficio ecologia ma nessuno si è fatto carico della segnalazione, neanche dopo il secondo inoltro della scorsa settimana. Nessuno si è degnato di rispondermi, figuriamoci sul fornirmi indicazioni di qualsiasi genere... e poi ci lamentiamo che i cittadini usano le discariche abusive.

La mail inviata il 16 febbraio e poi l'8 marzo:

Buonasera, abito in Via G.Parini e voglio segnalare alla Vs. attenzione un piccolo caso di abbandono di rifiuti in zona urbana. Si tratta di un mucchio di calcinacci depositato (credo ormai da oltre un anno) sul marciapiede all'angolo tra Via G.Parini e Via V.Colonna (vedi foto allegata). Sono stati messi lì da chi ha eseguito dei lavori in uno degli appartamenti con gli ingressi sullo stesso marciapiede (sinceramente non so neanche se ancora residente).

Siccome il marciapiede non è fruibile ed è pericoloso anche per chi scende dall'auto parcheggiando affianco ai calcinacci, chiedo se è possibile intervenire in modo da rimuoverli oppure di indicarmi a chi segnalarlo.

Grazie.