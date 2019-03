La BCC Vasto Basket sbanca anche Fondi e conquista una preziosa vittoria al termine di un match difficile come non mai. Per i biancorossi è stata una delle sfide più difficili della stagione, in casa di una squadra che, a dispetto della penultima posizione in classifica, ha dimostrato di potersela giocare fino alla fine. Per la squadra del presidente Spadacini è l'ennesima prova di maturità in un campionato di DnB che sta regalando gioie ai tifosi biancorossi domenica dopo domenica.

La cronaca. Parte subito forte il Fondi, che con un break di 6-0 fa capire chiaramente che oggi sarà difficile per la BCC Vasto Basket portare a casa i due punti. Il primo canestro dei biancorossi, in tenuta bianca nonostante giochino in trasferta, lo mette a segno Serroni dalla linea dei 6.75 (6-3). Ma è ancora la squadra di casa a macinare gioco e punti, mentre i vastesi si tengono a galla con i canestri da 3 di Serroni (12-8) e Durini (12-11). L’aggancio al Fondi arriva sulla sirena finale, ancora dalla lunga distanza, questa volta con Biagio Sergio che fissa il punteggio sul 16-16.

Si riparte e la BCC Vasto Basket passa per la prima volta in vantaggio, grazie al canestro di Durini, chiamato a tenere le redini del gioco vista l’assenza di Dipierro (16-19). La squadra di Sandro Di Salvatore riesce ad allungare fino al massimo vantaggio di sette punti con il canestro sottomisura di Marinelli (16-23). Il match lascia poco allo spettacolo, con molti errori da una parte e dell’altra. Il Fondi si rifà sotto approfittando di qualche palla persa dall’attacco vastese. In chiusura di parziale è Liliu a riportare avanti i laziali (29-27), ma poi Di Tizio è freddo dalla lunetta e infila i due liberi che valgono il pareggio con cui si va negli spogliatoi.

Al rientro in campo c’è la riscossa dei giocatori della BCC Vasto Basket. Apre le danze Di Carmine Dalla lunetta ma è tutta la squadra vastese a dimostrare di avere più fiducia in campo. Il vantaggio degli ospiti cresce, grazie alle triple di Sergio (per il 29-34, poi 32-39) e Serroni, che segna il canestro del +10 per due volte (34-44 e 34-47). Il Fondi cerca di restare in scia, ma alla sirena che chiude il terzo quarto è ancora sotto di nove (42-51).

Ultimi 10 giri di lancette e partita che sale d’intensità, con entrambe le squadre che provano a dare il tutto per tutto in cerca di una vittoria. Il Fondi riesce a farsi sotto approfittando di una Vasto Basket corta con le rotazioni, con 7 uomini mandati sul parquet da coach Di Salvatore. I padroni di casa mettono paura ai biancorossi avvicinandosi fino al -3 con il canestro di Cappiello (51-54), poi viene fuori la grinta di Ierbs e compagni, che riportano l’inerzia del match dalla loro parte. È ancora Serroni a ridare il massimo vantaggio di +10 (53-63), imitato subito dopo da Sergio, per un nuovo step nel punteggio (53-66). A quel punto la BCC Vasto Basket può controllare la gara e condurre la vittoria in porto con il punteggio che si ferma sul 70-59 per la formazione ospite.

Virtus Basket Fondi - BCC Vasto Basket 59-70 (16-16/29-29742-51/59-70)

Virtus Basket Fondi: Pietrosanto 13, Cappiello 14, Liliu 14, Porfido 2, Di Marzo 7, Romano 7, Perini 2, Fazzone ne, Di Rocco 0, Gattesco 0. Coach: Kalaja

BCC Vasto Basket: Sergio 16, Di Carmine 14 , Durini 8, Marinelli 6, Serroni 21, Dipierro ne, Di Tizio 5, Sabetta ne, Ierbs 0, Bucci ne. Coach: Di Salvatore