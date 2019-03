"La preghiera sul monte nella Bibbia" è il tema dell'incontro organizzato dal Cai presso la sala conferenze della propria sede in via delle Cisterne 4 per questa sera, sabato 15 marzo, alle ore 18.15. Sarà Don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore, a ripercorrere il legame tra le Sacre Scritture e la montagna. Proprio Don Domenico spesso accompagna il Cai vastese in alta quota, celebrando la messa al termine della lunga marcia. L'appuntamento di questa sera è da non perdere, perchè unirà la bellezza della natura e della montagna a profonde riflessioni guidate da Don Spagnoli.