Gusto Vasto in versione primaverile. E' l'ipotesi sulla quale stanno lavorando già da alcuni giorni l'assessorato al Turismo del Comune di Vasto e i ristoratori del centro storico: una seconda edizione della festa del vino e delle tipicità andata in scena per la prima volta a dicembre. Il Comune intende organizzarla nel pieno della primavera, magari in concomitanza con la Festa della Liberazione: 25 e 26 aprile le date ipotizzate dall'amministrazione comunale.

Un primo incontro tra i rappresentanti del settore Turismo e un gruppo di operatori commerciali della città antica si è già svolto ad inizio settimana per verificare la disponibilità e iniziare a cominciare a delineare la manifestazione, che si ripeterebbe a distanza di quattro mesi dalla prima edizione. Stavolta, però, sarebbe aperta solo ai locali del settore ristorazione, con l'esclusione dei bar. Una decisione, quest'ultima, che sta già creando qualche malumore.